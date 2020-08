Il Caffè Letterario di Bra a tu per tu con Marco Bianchi di Linea verde estate

Marco Bianchi è la sua cucina, i suoi studi intorno al cibo, ma anche una carriera da divulgatore scientifico e conduttore televisivo. Primo cuoco salutista in programmi di successo come Geo&Geo, Detto Fatto e La prova del cuoco. Oggi lo troviamo in giro per l’Italia con Linea verde estate alla scoperta di posti bellissimi, della biodiversità, delle eccellenze agroalimentari e di tradizioni centenarie. Al timone dello storico programma di Raiuno terrà compagnia ai telespettatori tutte le domeniche all’ora di pranzo fino al 6 settembre. E proprio di questa entusiasmante avventura, ma anche dei suoi esordi e passioni, il food mentor della Fondazione Veronesi ha parlato in questa intervista che ha rilasciato a noi del Caffè Letterario di Bra.



Come sei arrivato in tv e chi per primo ha creduto in te?

“Il primo programma che ho fatto è stato ‘Tesoro, salviamo i ragazzi!’ su Fox Life nel 2011. In ogni puntata, il mio compito era quello di correggere i comportamenti alimentari errati di una famiglia in cui c’era almeno un bambino in grave sovrappeso. Grazie a questo progetto di Magnolia, ho avuto l’opportunità di iniziare a far conoscere in tv i principi fondamentali della sana e corretta alimentazione”.



Grazie a chi e quand’è che hai acquistato la grande popolarità?

“Sicuramente apparire nel programma che per anni è stato il simbolo della cucina in tv, come La Prova del Cuoco, mi ha dato una grossa spinta. È stata la mia prima apparizione sulla tv pubblica, fino ad allora i miei programmi erano stati trasmessi sulle reti satellitari. Entrare nelle case di milioni di italiani, all’ora di pranzo, con un volto amato come Antonella Clerici mi ha dato una grossa mano”.



Ti piacerebbe tornare a lavorare con la Clerici?

“Assolutamente sì, spero possiamo rincontrarci nel suo nuovo programma, che so che partirà a settembre. Le faccio, anzi, un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza”.



Come hai accolto la proposta di condurre Linea verde estate?

“Ero a casa, a Milano, eravamo ancora tutti in quarantena e stavo lavorando al mio nuovo libro, ‘La nostra salute a tavola’, che uscirà il 3 settembre per Harper Collins. Mi ha chiamato il direttore di Raiuno, Stefano Coletta, e non potevo crederci all’inizio. È stata per me una gioia immensa e un grande riconoscimento”.



Con te c’è Angela Rafanelli, che rapporto c’è?

“Splendido! Non la conoscevo prima, l’ho incontrata per la prima volta alla prima riunione con tutta la squadra del programma, ma ci siamo capiti al volo. È proprio come me: siamo due persone positive, che credono nella forza del sorriso e nell’entusiasmo. È una persona innamorata della vita, di quelle che piacciono a me, di quelle che ti danno sempre vibrazioni positive, per le quali anche le giornate più faticose sul set vengono alleggerite. È una bella persona, perché c’è sempre e quando una persona è sempre disponibile e gentile con gli altri, questo è sintomo di una bontà d’animo rarissima ormai”.



Il tuo rito prima di andare in onda?

“In realtà, mi preparo molto e studio attentamente i copioni che ricevo settimanalmente dalla produzione. Sono molto curioso e scrupoloso, quindi la cosa di cui mi preoccupo principalmente prima di andare in onda è quella di essere preparato e di conoscere bene l’argomento che andrò a trattare. Fortunatamente, con un programma come Linea verde, che è molto vicino al mio modo di essere e di vivere, non faccio fatica, anzi ogni volta sono sorpreso da tutte le bellezze che raccontiamo in ogni puntata”.



Chi o che cosa ti manca di più quando sei in giro per l’Italia?

“Mi manca molto mia figlia Vivienne e mi manca la quotidianità della mia casa. Tuttavia, sono abituato: mi sono ritrovato ad essere spesso in giro anche per i miei programmi precedenti”.



Che tipo di padre sei?

“Sono molto premuroso, ma severo se serve. I bambini di oggi ricevono costantemente ed a grande velocità, tantissime informazioni già da piccoli, perciò bisogna essere sinceri e spiegare le cose così come sono, anche se a volte serve un po’ di fermezza”.



Che valori vuoi insegnare a tua figlia?

“Vorrei che crescesse consapevole del mondo che la circonda e che sia soprattutto rispettosa della natura. Cerco di trasmetterle i valori della vita sana già dall’alimentazione. Certo, ogni tanto qualche sgarro lo concedo, perché i bambini devono anche divertirsi. Vivienne, ad esempio, ama i popcorn e ogni tanto glieli preparo, ma senza salarli. Mi auguro di riuscire a trasmetterle il rispetto per il nostro pianeta, che è sempre più inquinato e saranno proprio le generazioni del futuro a farsi carico maggiormente di questo problema”.



Come sta andando a Linea verde estate?

“È un’emozione indescrivibile. La cosa che mi ha sorpreso è ricevere tantissimi messaggi o storie su Instagram di persone che mi stavano seguendo in quel momento. Un’ondata di affetto e di energia bellissima!”.



Che messaggio ti piacerebbe trasmettere ai telespettatori chi ti seguono da casa?

“In realtà, quello che sarebbe un mio messaggio è racchiuso nella natura stessa di Linea verde, ovvero l’amore per l’ambiente e per la nostra dieta mediterranea. Vorrei, quindi, che capissero quanto è bella la nostra Italia: a volte la bistrattiamo o la diamo per scontata, quando in realtà è piena di meraviglie anche nascoste. A noi sta il compito di raccontarle e con ciò spero che poi i nostri telespettatori abbiano modo di andare a visitare i posti, a scoprire le tradizioni che raccontiamo e ad assaggiare le bontà dei nostri territori”.



Che cosa non manca mai nella tua valigia quando viaggi?

“Non ho grandi pretese, quindi direi che non può mancare l’essenziale per affrontare un viaggio: vestiti comodi, di sicuro non manca mai anche in questi periodi estivi una giacca per coprirsi quando arriva la brezza e l’occorrente per l’igiene personale”.



A che cosa non rinunceresti mai?

“Devo confessarlo, spesso mi concedo un pezzetto di cioccolato prima di andare a dormire. È un gesto che è previsto anche nella nostra idea, purché non se ne abusi. Un solo piccolo quadratino di barretta di cioccolato, fondente, aiuta anche a conciliare il sonno”.



Cos’è per te la cucina e come nasce questa passione?

“La passione per la cucina nasce da mio nonno Enrico, che era un grande cuoco. Ricordo che mi spiegava, ad esempio, quale tipo di pomodoro fosse più adatto per la sua gustosissima pasta al sugo. È stato proprio lui a farmi scoprire la bellezza della cucina, degli ingredienti freschi e genuini. Da bambino ero un gran mangione di merendine confezionate e questo non faceva bene alla mia salute. Grazie al nonno, ho avuto modo di imparare a conoscere delle alternative sane e gustose per i miei pasti”.



Divulgatore scientifico, chef e conduttore tv. Che cos’è meglio?

“In realtà chef è una definizione che mi appartiene poco, in quanto non possiedo ristoranti né guido uno staff. Cucinare per me è una passione, anzi come dico sempre ‘un atto d’amore’. Diciamo che la mia professione scientifica e la mia passione per la cucina si completano: grazie ai miei studi, ho avuto modo di sviluppare un metodo e di applicare le mie conoscenze all’ambito nutrizionale. La tv arriva successivamente ed è un modo per spiegare a una platea più ampia le mie idee”.



Dopo la cucina, che passioni hai?

“Mi piace andare in bici. È una passione che ho riscoperto soprattutto dopo il lockdown, per muovermi e inquinare sempre meno. Nel tempo libero e nei weekend che ho a disposizione tra una ripresa e un’altra, torno a Milano e organizzo delle vere e proprie gite in bici lungo i Navigli o nei parchi cittadini. La bici è comoda, molto ecologica e mi dà anche un grande senso di libertà”.



Sì, avete capito bene: la bici è una cosa seria. Pronti, via! (Silvia Gullino)