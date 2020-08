Lavori sullo svincolo di Marene dell'autostrada, il sindaco di Saluzzo: "Ottimo risultato per il territorio"

Sei km in meno. Sono quelli che dovranno percorrere i cittadini del Saluzzese per accedere alla rete autostradale. L’altro giorno sono stati assegnati i lavori per modificare il casello di Marene e per ripristinare il solo ingresso diretto alla Torino-Savona.



Dal giugno 2007 è entrato in funzione il nuovo svincolo della A6-A33 che obbliga gli utenti provenienti da Saluzzo, Savigliano e da tutte le aree circostanti a proseguire per 3 km oltre lo storico accesso di Marene, fare ingresso in autostrada e ritornare indietro per altri 3 km fino al casello, per poi procedere sull’autostrada verso la Liguria o in direzione Torino.



Il Comune di Saluzzo, con le altre amministrazioni locali della zona, da tempo aveva presentato istanza al concessionario autostradale per ripristinare il vecchio accesso, almeno in ingresso.



"L’inizio dei lavori al casello di Marene – dice il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni – è un grande risultato per i cittadini e le imprese del nostro territorio che abbiamo imparato a chiamare “Terres Monviso” e che comprende le sei vallate alpine dal confine con la provincia di Torino fino al colle della Maddalena. Questo risultato è stato ottenuto grazie all’impegno di tutte l’area vasta e alla capacità di ascolto di amministratori regionali e locali attenti come Francesco Balocco, Paolo Allemano, Davide Sannazzaro e Claudio Cussa".



I lavori hanno un costo preventivato di 5 milioni di euro e dovrebbero essere conclusi, secondo il cronoprogramma, in 13-14 mesi.