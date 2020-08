Proseguono i lavori per i lavori del nuovo parcheggio a Sommariva del Bosco

Proseguono a pieno ritmo i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio delle scuole di Sommariva del Bosco. Si è già provveduto alla spianatura e si procede al riempimento per arrivare alla base del piano cortile. La realizzazione del nuovo parcheggio amplia quello esistente e vuole raggiungere l'obiettivo di evitare il transito degli autoveicoli all'interno del plesso scolastico, a parte quelli dei docenti e degli addetti, al fine di evitare possibili pericoli per gli studenti.



Il parcheggio sarà collegato al plesso scolastico attraverso un nuovo ingresso pedonale e avrà una capienza di 75 posti auto, di cui 2 riservati ai diversamente abili.



L'assessore Giorgio Gristina ha già avuto contatti con le ferrovie per far presente che verrà mantenuta la fascia di rispetto verso i binari di 30 metri e per richiedere il prolungamento della recinzione di sicurezza a tutta la lunghezza del parcheggio. Priorità dell'amministrazione comunale è di ottenere il parcheggio pronto nel minor tempo possibile e si prevede la fine dei lavori per la metà di settembre, anche se la prosecuzione dei lavori non è incompatibile con l'accessibilità al plesso scolastico, che sarà comunque garantita dal portone carraio su via Giansana.



In questo periodo sono stati terminati anche i 36 nuovi loculi presso il cimitero ed è stato realizzata l'eliminazione delle barriere architettoniche in via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra la curva di via Mazzini e le rotonde all'incrocio di via Marconi.



"La realizzazione del parcheggio", commenta Gristina, "è sempre stata la nostra priorità, perché tutti i paesi limitrofi dispongono di un parcheggio per le scuole, pertanto ritengo che i cittadini siano soddisfatti di questa importante opera".