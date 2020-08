Slitta al 16 settembre l'apertura del nuovo Conad, 124 lavoratori dell'ex Auchan riassorbiti dalla Nord Ovest Insieme

Slitterà, con ogni probabilità, di due settimane l’inaugurazione del nuovo centro Conad di via Margarita che nascerà al posto dell’Auchan.



L’acquisizione della Nord Ovest Insieme (la consorziata nata nel 2019 dalla fusione tra Conad del Tirreno e Nordiconad) comprende l’assorbimento del personale che dal gruppo francese passerà alla società cooperativa Consorzio Nazionale dettaglianti.



Si tratta di 124 dipendenti. Nell’accordo sottoscritto tra le parti sindacali, la nuova società e la Regione si è riuscito a concordare il mantenimento occupazione di chi già operava nell’iper Auchan.



Nell’accordo è previsto il subentro della Nord Ovest nel centro di via Margarita dal 21 luglio. Pochi giorni dopo i lavoratori sono stati messi in cassa integrazione per “ristrutturazione aziendale” che la nuova società potrà usare per un massimo di 9 settimane.



Al momento i 124 lavoratori sono in formazione presso il centro Conad di Alba che fa parte sempre di Nord Ovest Insieme.



La data prevista per l’apertura era stata fissata al 3 settembre. Con ogni probabilità il centro verrà aperto al pubblico il prossimo 16 settembre.