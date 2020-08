A fuoco il tetto di un cascinale nelle campagne fossanesi: diverse squadre dei vigili del fuoco sul posto

Diverse squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo per un incendio al tetto di un cascinale in via Villafalletto in località San Vittore.

Sul posto per mettere in sicurezza il casolare le squadre di Cuneo coadiuvate dai volontari di Fossano. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 13,25. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso con autopompe e autobotti dei pompieri.

Non si conoscono al momento le cause dell'incendio. La grossa colonna di fumo è visibile dal centro di Fossano e dai comuni limitrofi.