Frontale sulla Strada Reale, strada provinciale 165 a Marene in direzione di Carmagnola. Coinvolte due vetture. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 18.

Sul posto l'equipe medico sanitario del 118 che ha preso in cura le tre persone coinvolte nell'incidente trasportati per accertamenti all'ospedale. Due in codice verde e un codice giallo. Nessuno dei coinvolti è in pericolo di vita.

Per la messa in sicurezza dei veicoli sono intervenuti i vigili del fuoco di Saluzzo.