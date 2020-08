Finale di Champions: Bayern favorito per i Books

Si sono da poco concluse le semifinali di Champions League dove il Psg si è sbarazzato del Lipsia con un secco 3-0 e il Bayern ha sconfitto l’altra francese Lione con lo stesso identico risultato.

Ora la finale, che si disputerà Domenica 23 Agosto in Portogallo, sarà tra Psg e Bayern. Un derby Francia-Germania insomma, con i tedeschi che partono leggermente favoriti.

Se il Psg infatti può contare sul pieno recupero di Mbappè, il Bayern sembra diverso dai parigini: una squadra fatta non da solisti che fanno la differenza ma da un nucleo compatto di giocatori fortissimi che distruggono l’avversario.

Grazie ai nostri colleghi di Bookmakerbonus.it, siamo andati a vedere le quote dei principali siti di scommesse AAMS relative alla finale di Champions che si disputerà domenica allo Stadio da Luz di Lisbona.

Per quanto riguarda la vincente Champions, la bilancia pende per i tedeschi che sono quotati 1.50 contro il 2.50 di Neymar e compagni. Sarà inoltre una sfida ricca di gol. Sempre secondo i principali bookmakers, visto che il segno Gol con entrambe le squadre a segno è quotato appena 1.33, e un totale di almeno 3 reti nella partita è in lavagna a una quota pochissimo più alta, ovvero 1.36.

Entrambe le formazioni giocano con una difesa a 4 e tre terminali offensivi dalle qualità immense: il Psg infatti schiererà dal primo minuto Neymar, Mbappè e Di Maria, mentre il Bayern potrà contare sul tridente composto da Muller e Gnabry ai lati di Lewandowski , super cannoniere del torneo con 15 reti in 9 gare.

Tuttavia, mentre la difesa del Bayern sembra indistruttibile, quella dei francesi ha più volte vacillato in questa Champions e questa potrebbe essere la chiave di lettura per cui i bookmakers italiani vedono i tedeschi favoriti.

Da spettatori, non essendoci nessuna squadra italiana in finale, speriamo di vedere una partita spettacolare e ricca di emozioni.