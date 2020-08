Il post Covid19 aumenta le opportunità lavorativa nel settore immobiliare

L’effetto rimbalzo dato dal post lockdown e la paura delle famiglie di immobilizzare denaro in banca, hanno creato un’attenzione maggiore verso il mercato immobiliare, già in crescita negli ultimi due anni su tutto il territorio cuneese grazie alle congiunture economiche creatasi quali tassi dei mutui ai minimi storici, occupazione in crescita e prezzi delle case in ribasso.



Questa catena di eventi fa si che proprio in un momento in cui molte aziende sono in crisi e stanno compiendo tagli al personale, altre sono in rampa di lancio, pronte ad aumentare il proprio organico, sfruttando al meglio le opportunità che il mercato offre. É quanto intende fare Gruppo Monviso Immobiliare, affermata rete di agenzie immobiliari specializzata nella compravendita di abitazioni residenziali e case vacanze, dotata anche di un ramo d'azienda che si occupa di locazioni residenziali garantite da coperture assicurative, a tutela dei proprietari di immobili.



"Successivamente al lockdown abbiamo registrato un aumento sensibile di richieste proprio a seguito delle vicende legate al Covid. Abbiamo numericamente raddoppiato i volumi di compravendita ed anche i prezzi hanno retto il terremoto Covid" dichiara Luca Buffa, fondatore del Gruppo Immobiliare.



"Per questo motivo, abbinato al continuo desiderio di crescita del nostro staff, stiamo lavorando alla realizzazione di due nuovi punti vendita e per farlo abbiamo la necessità di rafforzare il nostro organico attraverso nuovi inserimenti. - prosegue Luca - Siamo il primo Gruppo Immobiliare per interazioni social di tutto il Nord Italia, nonché l'agenzia immobiliare con il maggior numero di click sul web in Piemonte."



"Ad un giovane che desidera inserirsi nel mercato immobiliare offriamo tutti gli strumenti per potersi esprimere al meglio, cosa che non sempre è scontata, come quando ho iniziato a lavorare io, dove la formazione non esisteva e la tecnologia non veniva in aiuto come oggi."



Sottolinea Alessandro Castillo, professionista del settore da oltre 20 anni e cofondatore di Gruppo Monviso.



Proprio in questi giorni, l'azienda ha avviato una nuova ricerca di giovani ambiziosi che vogliano costruirsi un futuro nel mercato immobiliare. Ad oggi lavorano attivamente 21 persone all'interno di Gruppo Monviso, tutti residenti nel saluzzese e nelle valli del Monviso, ma l'obiettivo dei titolari è di raddoppiare il personale nei prossimi due anni.



I candidati avranno a disposizione un tutor di riferimento e verranno iscritti alla Academy Gruppo Monviso, prima scuola per agenti immobiliari della provincia di Cuneo, di recente realizzazione, dove apprenderanno un metodo operativo rodato, avranno a disposizione una preparazione tecnica, ed una preparazione commerciale.

La figura ideale ricercata ha un'età compresa tra i 18 ed i 35 anni, diplomato e/o laureato.



Si richiedono propensione al lavoro in team e per obiettivi e la predisposizione al contatto con il pubblico.



Si offre stipendio fisso mensile, provvigioni, formazione e reali possibilità di crescita.

Per candidarsi è sufficiente inviare un CV all'indirizzo personale.gruppomonviso@gmail.com.