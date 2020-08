Investire online: la nuova frontiera del guadagno

Tutti possono investire attraverso il web, basta sapere come farlo

Non è necessario possedere grandi capitali per investire online. Anche chi possiede poco denaro lo può far fruttare, stando comodamente seduto davanti al proprio computer o tramite lo smartphone, ovunque ci si trovi.

Come fare investimenti online

Gli investimenti online possono essere effettuati attraverso le apposite piattaforme o affidandosi a broker. Occorre fare attenzione che il broker a cui affidi il tuo denaro per gli investimenti online sia serio e qualificato e con una buona reputazione sul web.

Come investire online utilizzando poco capitale

Attraverso diverse piattaforme online è possibile fare investimenti anche con un capitale molto limitato. Ad esempio il crowdfounding permette di investire anche solo 200 € andando a costituire il tuo piccolo capitale insieme a quello di altri investitori, creando un fondo significativo.

Il crowdfounding prevede la possibilità di investire online sia su asset di società che in campo immobiliare. Attenzione agli asset societari azionari, perché presentano un rischio alto di perdita di capitale. Conviene piuttosto scegliere l’investimento obbligazionario che rende meno, ma è anche meno rischioso.

Cos’è il forex

Una forma di investimento che può essere anche molto redditizia è il forex (foreign exchange). Esso può essere considerato il mercato maggiore a livello mondiale, con valori di scambio elevatissimi, che superano i 2 billioni di dollari. Si tratta di investire sull’andamento delle varie valute, ma il rischio è notevole in quanto eventi imprevedibili politici e geopolitici possono influire notevolmente sull’andamento valutario.

Può essere interessante e redditizio l’investimento soprattutto sulle valute di Paesi emergenti. Chiaro che la stabilità sia produttiva che politica di molti di queste nazioni può determinare variazioni in positivo e in negativo significative. Ecco perché chi è interessato all’investimento forex deve mettere in conto il rischio di perdite su questo genere di investimento online.

Chi ha una minore propensione al rischio può comunque fare investimenti forex orientandosi verso valute di stati maggiormente stabili sotto tutti i punti di vista, sebbene i rendimenti siano certamente inferiori. Un esempio di questo può essere l’investimento forex sul cambio Eur/Usd che ha variazioni abbastanza prevedibili ad un attento osservatore che intende investire online.

Anche in questo caso però scelte estemporanee della UE o degli USA possono determinare variazioni valutarie che anche i più esperti non possono prevedere.

Gli investimenti per principianti

E’ possibile investire online anche se non si è molto esperti di questo campo. Occorre conoscere molto bene l’andamento dei mercati per limitare il rischio di perdita di capitale. Alcune piattaforme online consentono di utilizzare un conto demo per esercitarsi sugli investimenti nei vari mercati. Attraverso il conto demo quindi il neofita può imparare come investire online limitando i rischi e senza perdere mai 1 euro.

Soltanto dopo aver maturato una buona esperienza con il conto demo si potrà iniziare l’investimento vero e proprio mettendo in gioco il tuo denaro.

Tra le tante piattaforme disponibili online per investire ve ne sono alcune che consentono di “copiare” gli investimenti realizzati da trader esperti. In questo modo è molto più facile fare investimenti online aumentando le possibilità di realizzo e minimizzando i rischi.