L’Italia e lo studio online: il punto della situazione

L’anno corrente è senza dubbio stato caratterizzato dall’epidemia del COVID che ha influenzato la nostra vita quotidiana in diversi modi. Anche lo stile di apprendimento è cambiato con le famose video lezioni. Queste sono state accolte dalle famiglie quantomeno con stupore e un certo stato di impreparazione. Infatti solo il 72.5% degli studenti in Italia disponevano di un computer ed una connessione internet stabile.

D’altronde non è che la scuola fosse pronta per tale rivoluzione anche per via di una spesa pubblica destinata all’istruzione tra le più basse di Europa con il 24.3% del PIL.

L’analisi delle carenze del sistema Italia e dell’apprendimento online è stato oggetto di uno studio particolare.

Lo studio di Preply sullo stato dell’apprendimento digitale

Preply, la piattaforma dedicata all’apprendimento digitale, ha condotto uno studio che è andato ad esaminare l’esistenza di condizioni basilari per e-learning in 30 paesi a livello globale. Diversi sono stati i punti analizzati nel dettaglio come per esempio lo stato delle infrastrutture digitali e il numero dei percorsi formativi.

Il risultato di tale studio è stata la classifica delle nazioni che sono più pronte all’e-learning.

"Siamo convinti che l’e-learning abbia un grande potenziale per migliorare le opportunità educative a livello globale," ha detto Kirill Bigai, CEO di Preply. "La pandemia da Coronavirus ha fatto emergere come le opportunità di insegnamento a livello digitale siano ancora mal distribuite. Ma ci sono discrete opportunità per cominciare a investire nelle infrastrutture digitali necessarie per la conversione verso l’apprendimento online. Questo è lo scopo dello studio: scoprire in che misura gli studenti hanno accesso a quegli strumenti e quelle risorse digitali adeguate allo scopo.”

In tale classifica il nostro paese si piazza solo al 22esimo posto, ben sotto ai nostri vicini Svizzera e Austria. In particolare, risalta all’occhio la rete internet con una velocità media di 60 Mbs al secondo su base nazionale: fino alla metà di molti altri paesi europei.

Ma anche la retribuzione dei tutor online lascia a desiderare con 17 euro all’ora contro i 29 euro in Danimarca e i 20 euro dell’Austria. Di seguito potete trovare una tabella riassuntiva di alcune comparazioni ma, per una lettura più approfondita, potete trovare qua lo studio completo con metodologia e dati.

Posizione Nazione Accesso al computer Internet a banda larga Tutoring - retribuzione oraria Punteggio 1 Norvegia 94.9% 127.2 Mbit/s 22.52 € 100.0 2 Danimarca 93.1% 141.7 Mbit/s 29.39 € 994 3 Svizzera 90.3% 155.9 Mbit/s 29.13 € 95.4 4 Lussemburgo 95.4% 114.3 Mbit/s 25.00 € 94.4 5 Olanda 97.6% 112.8 Mbit/s 18.00 € 84.8 6 Svezia 92.8% 141.7 Mbit/s 16.89 € 79.0 7 Austria 85.4% 56.5 Mbit/s 20.00 € 75.8 8 Nuova Zelanda 80.0% 114.8 Mbit/s 16.77 € 73.8 9 Finlandia 93.5% 91.9 Mbit/s 19.00 € 71.0 10 Australia 82.4% 45.9 Mbit/s 18.23 € 67.7 ... 22 Italia 72.5% 60.0 Mbit/s 17.00 € 41.0

All’interno di questo contesto, l’impegno di Preply è di offrire agli studenti di lingue una piattaforma che matcha il tutor adatto in base alle specifiche esigenze e budget a disposizione. La scelta infatti è ampia grazie ai 15000 tutor certificati e le oltre 50 lingue a disposizione.

Con oltre 2 milioni di lezioni compiute dal 2013, anno di fondazione, Preply è senza dubbio un valido supporto per coloro che intendono continuare ad apprendere una lingua straniera senza dover viaggiare o partecipare a corsi di gruppo in un momento così particolare.