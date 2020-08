Tutto quello che è bene sapere sul trading automatico

Sono trascorsi più o meno dieci anni da quando il trading online ha esordito nel settore degli investimenti finanziari: due lustri nel corso dei quali il settore ha conosciuto una costante e inesauribile attrazione ed è diventato sempre più accessibile. Insomma, non un ambito riservato a pochi eletti, ma una realtà aperta a molti, se non tutti: e forse è proprio questo il motivo per il quale secondo le statistiche solo 1 investimento su 5 riesce ad arrivare alla soglia del profitto.

Il trading automatico

Il divario consistente che c’è tra i trader professionisti e quelli meno esperti, però, sembra poter essere ridotto, se non addirittura minimizzato, grazie ai sistemi di trading automatico. Si tratta di software attraverso i quali le operazioni di investimento vengono automatizzate: in pratica gli utenti usufruiscono di valutazioni e analisi compiute dai programmi, che poi provvedono a eseguire le varie operazioni a seconda di quanto previsto dal trading plan. Ma come si fa a usare un software di questo genere? L’utente non deve fare altro che fornire la propria autorizzazione per poi effettuare un deposito (per investire, infatti, serve un capitale di partenza).

Bitcoin Billionaire

Questo è anche il modo in cui funziona Bitcoin Billionaire, uno dei numerosi software di trading automatico in cui ci si può imbattere sul web. Se sei curioso di saperne di più, leggi la recensione di Bitcoin Billionarie e scoprirai se e perché vale la pena di aprire un conto con questo sistema. In effetti le promesse sembrano essere allettanti, visto che si parla di guadagni quotidiani, ma è comunque consigliabile essere molto cauti e prudenti nei propri investimenti. Senza alcuna fatica da parte del trader, che deve impegnare solo pochi minuti al giorno per la verifica dei parametri impostati e il monitoraggio delle operazioni eseguite. Bitcoin Billionaire si basa su un algoritmo all’avanguardia in grado di anticipare le mosse dei mercati, ed è proprio questo a distinguerlo dalla maggior parte degli altri programmi di trading automatico.

I bots

Come Bitcoin Billionaire, esistono molti altri bots che consentono a chiunque di avvicinarsi per la prima volta al mondo del trading. Si tratta di programmi che, in autonomia, effettuano le varie operazioni di investimento applicando ai mercati finanziari le diverse strategie di trading. Per il momento, tuttavia, non è stata ancora messa a punto un’intelligenza artificiale che riesca a rispondere agli stimoli provenienti dai mercati finanziari nello stesso modo in cui risponderebbe un trader professionista.

Che cosa sono i segnali di trading

Una modalità di trading automatico abbastanza rudimentale può essere individuata nei segnali di trading, che forniscono analisi e informazioni relativi ai titoli più interessanti. In questo modo gli investitori possono ricavare indicazioni preziose a proposito degli asset di mercato. In molti casi sono i broker stessi a mettere a disposizione degli investitori i segnali di trading, in modo del tutto gratuito.

Perché affidarsi al social trading

Infine nel novero degli strumenti di cui ci si può avvalere aspirando a diventare dei trader di successo va segnalato il social trading, che in un certo senso permette di ottenere dei guadagni anche senza essere preparati e senza impegno. Gli utenti che scelgono il social trading, infatti, non fanno altro che replicare e riprodurre gli investimenti che vengono decisi e messi in pratica da altri trader, ovviamente con il loro consenso. Il social trading è gratuito e può essere sfruttato da chiunque. Non si pone più la questione di un’intelligenza artificiale che migliori l’operatività dei trader, ma ovviamente non si può escludere la possibilità che le operazioni decise dai trader da cui si copia abbiano un esito negativo.