Brunori Sas, Franco Arminio e Elisa Palazzi a Ostana per Una Festival, il respiro dei parchi d'Italia

Uomo, Natura e Arte. È da questo acronimo che nasce UNA Festival, ideato da un artista, un comunicatore e una biologa proprio nel difficilissimo periodo del lockdown legato alla pandemia da Covid-19. Un progetto ambizioso che prende il via il prossimo 27 agosto da Ostana, nel cuore del Parco del Monviso, la più giovane delle tre aree protette protagoniste di questo nuovo festival.



A salire sul palco naturale del Cuneese saranno il cantautore Brunori Sas, il poeta paesologo Franco Arminio e la ricercatrice del CNR Elisa Palazzi. Musica d'autore, poesia, paesi e ambiente - tre tasselli fondamentali di UNA Festival - si uniscono per questo primo appuntamento da non perdere. A patrocinare UNA Festival vi sono anche Uncem e Fondazione Montagne Italia.







Dopo mesi di difficoltà ed emergenze sanitarie e sociali, quest'ultime ancora oggi difficili da superare, l'Italia intera ha un forte bisogno di rigenerarsi, di identificarsi in valori da riscoprire, valori comuni da condividere. UNA Festival vuole interpretare questi bisogni, partendo proprio dalle aree protette, in quanto luoghi privilegiati dove perseguire il benessere e ritrovare un equilibrio nel rapporto tra uomo e natura.