Dedicata a Franca Acquarone l’appendice di Frabolibri 2020 "Incontri di mezza Estate con autori della Provincia Granda”

E’ dedicata alla scrittrice Franca Acquarone, nata ad Ormea, ma con radici profonde a San Lazzaro Reale (Imperia), psicologa-psicoterapeuta (è stata direttore del Servizio di Psicologia dell'Azienda Sanitaria di Mondovì e Ceva) l’appendice di Frabolibri 2020 "Incontri di mezza Estate con autori della Provincia Granda”, la rassegna, voluta da Gianni Dulbecco, presidente dell’Associazione Valle Maudagna per garantire, in alternativa al Salone del Libro, saltato a causa del Coronavirus, un momento di incontro e di cultura nel corso dell’estate 2020.



Dopo Lidia Dutto, Sarah Cogni e Bruno Vallepiano che si sono alternati nella presentazione dei loro lavori nel corso delle scorse settimane, sabato 22 agosto la sala Convegni dell’Albergo Italia a Frabosa Sottana, ospiterà Franca Acquarone che nell’occasione illustrerà il libro “Gli amici di Prato Verde”, edizioni Araba Fenice.



"Questo –racconta l’autrice– è un libro di piccole storie dedicate ai bambini. Erica e Letizia, che infinitamente ringrazio, lo hanno illustrato, io ho scritto i testi, ma a questo lavoro hanno collaborato, nell’anno scolastico 2019-2020, dopo aver letto in anteprima le storie, molti bambini e ragazzi con le loro insegnanti; a loro vanno i miei più sentiti ringraziamenti. I ragazzi della classe 4aB, della Scuola Forestale di Ormea hanno cercato le citazioni e scritto frasi relative ad ogni albero perché un piccolo riferimento letterario può aiutare a far sentire la bellezza dello scrivere e del leggere. I bimbi dell’ultimo anno della Scuola per l’Infanzia di Trinità hanno disegnato gli animaletti in bianco e nero delle prime e ultime pagine di retro copertina, con un progetto didattico specifico sul disegno degli animali. I bimbi della Scuola per l’Infanzia di Ormea con quelli più grandi della 1a elementare hanno realizzato, con un progetto di continuità didattica, l’illustrazione a colori dell’alette di copertina. Grazie a tutti loro e a Clarice Basso che ha riletto ogni riga".



La manifestazione ha un sito web: www.frabolibri.blogspot.com e una pagina facebook: FraboLibri Frabosa Sottana.



L'evento si svolgerà nel più rigido rispetto delle normative AntiCovid.