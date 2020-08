Festeggiamenti patronali beinettesi: Luna Park, Messa e sfilata dei trattori

Quest'anno i festeggiamenti patronali beinettesi di San Magno (santo caro alla agricoltura, a documentare le profonde origini agreste del paese) si terranno in versione ridotta, vista la perdurante emergenza sanitaria. Il Sindaco, per ottemperare alle norme di contenimento del contagio del Covid, ha autorizzato il parco divertimenti (Luna Park) in Piazza Salvo D’Acquisto e la tradizionale benedizione e sfilata dei trattori per il paese, con alcune restrizioni.



Il Luna Park sarà attivo da venerdì 21 agosto a martedì 25 agosto, chiuderà tutte le sere alle 23,30, sarà obbligatorio l'utilizzo della mascherina su tutta la Piazza durante i festeggiamenti, il volume della musica diffusa dovrà consentire alle persone presenti di parlare ed essere comprese dagli interlocutori con l'utilizzo della mascherina.



La Messa di domenica mattina 23 agosto si terrà a «porte aperte» per consentire ai fedeli di partecipare anche sul sagrato e su parte di Via Granetti che verrà chiusa al traffico. Alla sfilata dei trattori non seguirà il tradizionale rinfresco, gli spettatori dovranno assistere alla iniziativa mantenendo il distanziamento interpersonale (tranne che con conviventi) e/o la mascherina.