Il Cinema d’estate arriva ai Picchi di Cherasco

Venerdì 21 agosto l’appuntamento con il cinema all’aperto è programmato ai Picchi di Cherasco: il film proiettato sarà “Ritorno in Borgogna” di Cédric Klapisch, commedia - dramma.



Tra le vigne della provincia francese, tre fratelli, dopo la morte del padre, si trovano riuniti nella casa di famiglia, caricati di nuove responsabilità, con la vendemmia alle porte e la necessità di raccogliere una grossa somma di denaro con il quale pagare le tasse di successione. Ognuno ha preso una strada differente: Jean (Pio Marmai) ha abbandonato la casa dieci anni prima e ha girato mezzo mondo, approdando in Australia. Solo dopo aver saputo delle condizioni del padre decide di tornare. Juliette (Ana Girardot) invece è sempre rimasta ancorata alle sue origini e porta avanti da sola l'imponente azienda vinicola paterna, tra tante difficoltà e incertezze. Inifine Jeremie (Francois Civil) vive nella vicina tenuta degli asfissianti suoceri.



Adesso i tre sono costretti a confrontarsi con quello che veramente vogliono. Mentre progettano di vendere tutto, a poco a poco - ripercorrendo i momenti fondamentali della loro infanzia e cercando di ricostruire il loro rapporto - si fanno assorbire dal richiamo della terra, dalle fasi della lavorazione e produzione del vino, scandite dall'alternarsi delle stagioni.



Orario di inizio: 21.30 L’ingresso è gratuito. Eventuali offerte saranno devolute alla Protezione civile di Cherasco. Durante tutti gli appuntamenti saranno rispettate le norme sulla sicurezza (posti a sedere distanziati e mascherina obbligatoria fino al momento di prendere posto).



Le prossime serate del Cinema d’Estate saranno sempre nelle frazioni cheraschesi: il 28 agosto a Bricco con “Eddie the eagle” di Dexter Fletcher e il 4 settembre a Cappellazzo con “La stoffa dei sogni” di Gianfranco Cabiddu.