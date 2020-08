Il Team Idea Bici di Roreto di Cherasco protagonista di una tre giorni lungo il lago Maggiore

La prima gita fuori porta, dopo il lungo stop imposto dal Coronavirus, è stata per il Team Idea Bici di Roreto di Cherasco l’occasione giusta per ritrovarsi tra amici accomunati dalla passione per lo sport a pedali.



L’iniziativa ha portato i soci, nei primi giorni di agosto, fin sulla riva del lago Maggiore, come hanno riportato gli stessi organizzatori: “Anche quest’anno il Team Idea Bici di Roreto di Cherasco ha organizzato una bella pedalata per i suoi tesserati. Infatti, domenica 9 agosto una dozzina di intrepidi ciclisti sono partiti in bici da corsa da Roreto alla volta di Arona, sul lago Maggiore scortati dal furgone scopa guidato dall’amico Adriano Ballario con la moglie Tiziana”.



Pochi gli ingredienti per gustare l’ebbrezza di questa uscita di squadra, ma essenziali: la bici, la condivisione della fatica e la natura.



Prosegue lo staff: “Il giorno seguente, i ciclisti hanno percorso tutto il perimetro del lago per un totale di circa 175 km visitando le varie città che si affacciavano sul bacino. Martedì 11 agosto è stato il giorno del rientro a casa, sempre in bici percorrendo a ritroso la strada fatta all’andata, con qualche variazione sul percorso. In totale i nostri atleti hanno percorso circa 500 km in tre giorni, visitando luoghi e posti molto belli e caratteristici della nostra Italia”.



Così si è conclusa nel migliore dei modi la gita e soddisfatti i responsabili del gruppo hanno aggiunto: “Ora si lavora per la prossima pedalata, che dovrebbe svolgersi nel mese di settembre in Sicilia, Covid permettendo”.