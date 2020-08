Jazz visions inaugura a Barge il progetto "Volver"

Sarà l’ormai tradizionale appuntamento col jazz denominato "Jazz Visions", organizzato dal Cenacolo di Studi "Michele Ginotta" di Barge sotto la direzione artistica del Prof. Luigi Martinale, a dare l’avvio ufficiale a Barge, nel mese di settembre, al progetto "Volver", un progetto culturale di ampio respiro sul fenomeno dell’emigrazione promosso dall’Amministrazione Comunale e realizzato a cura dell’Associazione "Quasi Quadro" di Torino, col sostegno anche economico di realtà importanti e recentemente cofinanziato, in particolare, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.



Dice la Sindaca di Barge Prof.ssa Piera Comba: "Barge, come tutto il Piemonte, fu dalla fine dell’Ottocento terra di emigranti, in particolare verso la Francia e l’Argentina, Paese in cui, ritrovando per molti aspetti le condizioni di territorio e lavoro che erano loro famigliari, i Bargesi e i Piemontesi in generale hanno fondato paesi e città, trasferendo, oltre alle persone, tradizioni e culture che ancora oggi sopravvivono.



Si è scelto di utilizzare il verbo spagnolo VOLVER come titolo per il progetto che si propone di indagare queste relazioni, certo legato alla suggestione dell’omonimo struggente tango di Carlos Gardel, per evidenziare come la migrazione sia un fenomeno che determina un intreccio indissolubile di cultura e di storie tra chi resta, e segue con la corrispondenza di amorosi affetti chi è lontano, e chi parte e sogna di tornare in una patria dalla cui povertà è fuggito e che cercherà di ricostruire nella nuova realtà che va ad affrontare.

Il progetto "Volver" si propone come un percorso di ricerca, che si concluderà nel 2022 con una mostra sull’emigrazione, suggello di un percorso volto a cogliere nei documenti e nell’arte le suggestioni di un legame che nel tempo acquisisce valore e permette di riscoprire le radici profonde del nostro essere attuale, ora che da altre Terre giungono a cercare da noi la Merica, come per decenni fu chiamato il sogno di una vita dignitosa".



La rassegna di musica e arti visive itinerante "Jazz Visions", giunta quest’anno alla sua undicesima edizione, proporrà a Barge sabato 19 settembre, a partire dalle ore 21,15, negli spazi dell’Ex Officina Ferroviaria, un concerto del gruppo musicale argentino "Cuarteto Nuevo Encuentro". In caso di maltempo il concerto si terrà sotto l’Ala Mercatale di Viale Mazzini.



La Sindaca Prof.ssa Piera Comba invita caldamente a partecipare a questo appuntamento, per il quale è obbligatoria la prenotazione, stanti esigenze legate alle misure anti Covid-19, al n. di telefono 347/3141294 oppure on line inviando una e-mail all’indirizzo info@jazzvisions.it, con bonifico sul conto IT35Z0200845970000040658903.