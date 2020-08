Novena Madonna dei Fiori: trasporto gratuito a cura del Comune di Bra

Torna a Bra il servizio di trasporto gratuito che permette ai fedeli di raggiungere il santuario della “Madonna dei fiori” in occasione della tradizionale novena di preghiera che precede la Festa Patronale dell’8 settembre.



Il collegamento è attivo tutti i giorni a partire da domenica 30 agosto e sino a lunedì 7 settembre 2020, con partenza alle ore 15.25 presso la fermata bus di via Marconi 47, tramite la corsa n. 38 della Linea 5 del Trasporto Pubblico Urbano (Madonna dei Fiori - piazza Spreitenbach - Cimitero - corso Monviso) e rientro al termine della celebrazione, tramite la corsa n. 68 delle ore 17.12 della linea 3 del Trasporto Pubblico Urbano (Movicentro Stazione FS - Madonna dei Fiori - San Matteo). Il servizio gratuito permetterà di raggiungere il Santuario in tempo utile per la messa delle ore 16, anche nella giornata festiva di domenica 30 agosto.



Domenica 6 settembre (celebrazione ore 15.30) sarà invece attivato un bus dedicato con partenza alle ore 15.00 sempre da via Marconi 47, con ritorno a fine funzione.



Per maggiori informazioni sul servizio, realizzato a cura dell'Amministrazione comunale, è possibile contattare l’Ufficio Trasporti al numero 0172.438291.