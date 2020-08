Per Burattinarte arriva Peter Pan presso i Giardini della Rocca di Bra

Il prossimo fine settimana di Burattinarte Summertime, nuovamente trasporterà gli spettatori in atmosfere visionarie, grazie all’arte di Daniele Debernardi, straordinario burattinaio spotornese (Teatro dell'Erba Matta), che si imprime nella memoria di chi ha assistito a una sua rappresentazione grazie a capacità, verve, estro e presenza scenica.



"Torniamo - dicono i direttori artistici Consuelo Conterno e Claudio Giri - dopo averlo sperimentato in prima persona, nel suggestivo spazio dei Giardini della Rocca di Bra, che sembra fatto apposta per il teatro. Già nel lontano 1998 Burattinarte aveva presentato nei Giardini della Rocca un percorso internazionale di burattinai e siamo veramente felici di riproporre qui un artista del calibro di Daniele Debernardi.

Che ci propone la storia di Peter Pan, una storia centrata sulla tematica dell'eterna giovinezza, volutamente in contrasto con l'estrema mobilità della messa in scena, nella quale in breve tempo, l’immagine cambia, si modifica, creandone i vari luoghi."



L'appuntamento con Peter Pan è per venerdì 28 agosto a Bra presso i Giardini della Rocca alle ore 21,30.