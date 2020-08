Terzo e ultimo appuntamento per “Chiusa è Cult” con Alberto Fantino e Cristiano Alasia

Venerdì 21 agosto, sotto il Pellerino in piazza Cavour, terzo e ultimo appuntamento con “Chiusa è Cult”, la rassegna di musica live organizzata dal Comune di Chiusa di Pesio con la preziosa collaborazione dell’Associazione Musicante, la Pro Loco Turismo in Valle Pesio e il sostegno della Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de’ Baldi.



Alle 19,30 Alberto Fantino e Cristiano Alasia portano in scena “La chitarra e la fisarmonica nella tradizione classica e popolare di ieri e di oggi”: l’ingresso è gratuito, con mascherina obbligatoria.



Alberto Fantino, insignito di numerosi premi, svolge un’intensa attività concertistica, ed è stabilmente solista dell’Orchestra Nazionale della Rai, spesso accompagnato dal “Quintetto d’archi” della stessa orchestra. Ha partecipando ad alcune trasmissioni Rai e a una tournèe in Israele su invito del Consolato Generale Italiano. Ha suonato alla Cappella Paolina del Quirinale in occasione della Festa della Repubblica Italiana e al concerto “Il mio cinema” di Andrea Bocelli. In qualità di compositore, ha scritto numerosi brani, tra i quali un’“Ave Maria” per Tenore e Orchestra d’archi eseguita dall’Orchestra Sinfonica del Quebec in Canada e in Germania.



Cristiano Alasia si è diplomato in Chitarra Classica con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Genova. Svolge attività concertistica in diverse formazioni: come solista ha tenuto numerosi concerti in Italia e all’estero con programmi classici, in Egitto al Cairo e Alessandria in collaborazione con l’Ambasciata Italiana, in Tunisia con Alberto Fantino nel progetto musicale “La chitarra e la fisarmonica nella tradizione italiana di ieri e di oggi”.



Dal 1999 al 2013 è stato il chitarrista del gruppo Quintettango con il quale ha collaborato con nomi più significativi del panorama internazionale, esibendosi per importanti associazioni concertistiche in prestigiose sedi. Dal 2007 collabora attivamente con l’Orchestra Sinfonica della Fondazione Arena di Verona in qualità di chitarrista nelle opere liriche. Svolge attività didattica dal 1992 presso il Civico Istituto Musicale “G.B.Fergusio” di Savigliano.