Tutti negativi i tamponi di chi è venuto a contatto con il parroco e l'animatore dell'Estate Ragazzi di Demonte positivi a Covid

Erano risultati positivi a Covid-19 il parroco di Demonte don Fabrizio Bella insieme a un animatore dell'Estate Ragazzi in Valle Stura.

Due casi, dopo settimane "Covid free" per la valle, che avevano fatto temere un'eventuale nuovo focolaio in Granda. L'AslCn1 ha provveduto a rintracciare i partecipanti dell'Estate Ragazzi e chi fosse venuto a contatto con don Bella e l'animatore 19enne. Sono stati sottoposti a tampone al fine di scongiurare ogni rischio di ripartenza del contagio in Valle. Su 97 tamponi effettuati sono risultati tutti negativi.

Sempre nella giornata di ieri da segnalare un nuovo caso che niente a che fare con l'organizzazione dell'Estate Ragazzi. Questa volta a Roccasparvera.

"Vista la situazione di incertezza- scrive in una nota il responsabile del coordinamento del centro operativo Intercomunale della Valle Stura Loris Emanuel - si conferma l’indicazione a tutti i frequentatori della valle Stura, popolazione locale e turisti, ad utilizzare sempre i dispositivi di protezione (mascherine) sia la chiuso sia all’aperto ed in presenza di dubbi sul proprio stato di salute si invita a contattare il proprio medico di famiglia."