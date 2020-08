Volley: Walter Pechenino, Direttore Tecnico del settore giovanile della Lpm Bam Mondovì, spiega i programmi societari con l'obiettivo e la speranza di tornare presto in campo (VIDEO)

Il mondo dello sport continua a vivere momenti di grande incertezza. La crescita dei casi di contagio di certo non permettono di essere sereni, ma tante società continuano a lavorare alacremente nella speranza di consentire a tanti giovani di praticare lo sport in tutta sicurezza. Tra queste società c'è sicuramente la Lpm Bam Mondovì, che vanta uno dei migliori settori giovanili del Piemonte.

Il Direttore Tecnico del settore giovanile Walter Pechenino, anche durante il lockdown ha lavorato con grande impegno per evitare che il "motore" del volley giovanile si fermasse del tutto. Ora però si guarda avanti con l'obiettivo di poter tornare in campo seguendo ovviamente tutti i protocolli previsti. Di seguito vi proponiamo l'intervista con Walter Pechenino, che ai nostri microfoni spiega i programmi per il settore giovanile: