Sci alpino, Coppa del mondo 20\21: Opening di Sölden a porte chiuse

Le gare in programma a Sölden (Austria) sabato 17 e domenica 18 ottobre che apriranno la stagione 20\21 di Coppa del mondo di sci alpino si disputeranno a porte chiuse.

Lo ha comunicato ufficialmente Jakob Falkner, il presidente del Comitato Organizzatore, a poco meno di due mesi dai giganti femminile e maschile che si svolgeranno sul ghiacciaio del Rettenbach.

L'Opening di Sölden era già stato anticipato di una settimana rispetto a quanto originariamente previsto, sempre per motivi legati alla sicurezza e alla gestione logistica dell'evento.

Niente pubblico e scrupoloso rispetto delle misure in vigore anche durante l'estrazione dei pettorali e le premiazioni.

Le dichiarazioni di Jakob Falkner al quotidiano austriaco "Tiroler Tageszeitung", riprese dal sito FISI: "Abbiamo cercato di vedere se ci fosse la possibilità di riempire le tribune con almeno 3000 spettatori, ma non esistono i presupposti. La zona del traguardo verrà divisa in quattro aree: una per le squadre, una per l'organizzazione, una per la stampa e una per i pochi invitati della federazione austriaca, con l'obbliga di non muoversi in altre zone"