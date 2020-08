Ancora vincenti nel gioco televisivo su Rai 1 "Reazione a catena" i cuneesi "I ragazzi del Var".

Nel programma pre serale condotto da Marco Liorni i nostri conterranei Riccardo, laureando al Dams, Daniel, studente in psicologia del lavoro, e Paolo laureato in Business and Management si sono ri

I tre giovani hanno confermato una buona intesa nella sfida contro il team "Vu vu vu", sbagliando però l'ultima catena che non gli ha consentito di ottenere il montepremi finale.