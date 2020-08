Agroalimentari, Centinaio e Bergesio (Lega): "Crollo della carne segnale dell'incompetenza del governo"

“Il calo del consumo della carne è la prova che questo Governo non ha assolutamente idea dell’emergenza che sta attraversando il settore”: lo scrivono in una nota congiunta i senatori della Lega, Gian Marco Centinaio, già ministro dell'Agricoltura e Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in Commissione Agricoltura a Palazzo Madama commentando il crollo dei consumi del 30% nel settore della zootecnia made in Italy, un comparto che conta per la sola industria della carne bovina su un fatturato di circa 6 miliardi di euro.



“Il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, deve chiarire subito quali misure intende adottare per un settore sempre più aggravato economica che stiamo vivendo”, aggiungono i senatori: “Come già proposto da l’Organizzazione interprofessionale della carne bovina, quello che serve è puntare su export e promozione, favorire il dialogo con la grande distribuzione organizzata. Come Lega chiediamo il sostegno al canale horeca e valorizzazione del settore delle carni bovine italiane. Non si può pensare di curare questa grave crisi di consumi con misure inadeguate e proclami”.