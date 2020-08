Borsello smarrito: "Grazie agli agenti della Polizia Municipale di Alba"

Gentile Direttore,

vorrei condividere con Lei e con i Lettori del suo giornale un episodio piccolo, all’apparenza ordinario, ma che ritengo abbia un valore importante.

Nei giorni scorsi ho smarrito per le vie di Alba un borsello contenente il mio cellulare e una piccola somma di denaro. Appena me ne sono resa conto ho ripercorso la strada fatta in precedenza e ho cercato nei luoghi che maggiormente frequento, ma le mie ricerche sono state vane. Trascorse pochissime ore dallo smarrimento sono stata contattata dagli Agenti della Polizia Municipale del Comune di Alba che mi informavano di aver ritrovato il borsello e tutto il suo contenuto e mi hanno prontamente riconsegnato quanto avevo perso.

In tempi in cui si sente spesso, e ahimè univocamente, parlare di fatti brutti, di disonestà e cattiveria, di incompetenza, quanto accaduto è stato per me un piccolo segnale di speranza e di fiducia da non sottovalutare e che, anzi, ho ritenuto doveroso condividere.

Esprimo tutta la mia riconoscenza agli agenti della Polizia Municipale di Alba per la loro prontezza e per la loro professionalità.

“Fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce” diceva un filosofo cinese: quanto avvenuto mi ha fatto riflettere sulle tante foreste che crescono intorno a noi, in piccoli gesti quotidiani, e che spesso non teniamo nella dovuta considerazione.

Nell’ordinario si nascondono valori straordinari.

Semplicemente: grazie!