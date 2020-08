Alba: “Progetto Emergenza Casa”, domande fino al 30 ottobre

Torna il “Progetto Emergenza Casa”, giunto ormai alla nona edizione, promosso e sostenuto dalla Fondazione CRC in collaborazione con il Comune di Alba, il Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero e la Caritas diocesana.

Obiettivo dell’iniziativa è aiutare le famiglie con una storia occupazionale precaria, con particolare attenzione ai nuclei monoparentali ed alle situazioni di disoccupazione, mobilità, precariato, cassa integrazione o cessazione delle attività autonome in cui possono trovarsi uno o più componenti il nucleo familiare.

Fino al 30 ottobre 2020 possono presentare domanda gli intestatari di un contratto di locazione privato, regolarmente registrato, con nucleo familiare a carico, che risiedono in un alloggio concesso in locazione da privati e non in abitazioni di edilizia residenziale pubblica.

Per accedere al contributo bisogna essere residenti ad Alba, non essere proprietari di abitazioni, avere un Isee inferiore o pari a sedici mila euro e non aver percepito contributi nelle precedenti edizioni di "Emergenza casa7" ed "Emergenza casa 8".

Il contributo, fino ad un massimo di 1.700 euro e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sarà erogato ai proprietari che sottoscriveranno un apposito “patto di solidarietà”, con l’obiettivo ultimo di aiutare i nuclei familiari a superare la temporanea situazione di difficoltà economica, aggravata dalla crisi in atto.

La domanda va presentata sull’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Alba (https://www.comune.alba.cn.it/uffici-e-serviziorari/uffici-e-servizi-sociali-ed-assistenza-scolastica/segretariato-sociale) oppure ritirabile all’Ufficio Informazioni all’ingresso del Palazzo comunale in Piazza Risorgimento, 1, durante l’orario di apertura al pubblico (dal martedì al venerdì - 8:30 – 12:30; giovedì 14:30- 16:30; sabato 8:30 – 12:00).

Le domande devono essere consegnate agli uffici del Settore Sociale in via G. Govone 11, previo appuntamento.

Ulteriori informazioni: Comune di Alba, Ripartizione Socio Educativa e Culturale - Settore Sociale (Via G. Govone n. 11 - 12051 Alba, Tel. 0173 292 345 – 247, e-mail: servizi.sociali@comune.alba.cn.it, www.comune.alba.cn.it).