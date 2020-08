Fisiatria di Saluzzo rimessa a nuovo per ripartire, grazie all'intervento dell’Officina delle Idee

Le immagini ritraggono il prima e il dopo della Fisiatria dell'Ospedale di Saluzzo, che - riaperta dopo la sospensione per l’emergenza sanitaria Covid, nel nosocomio cittadino - è pronta a ripartire.

Il reparto è stato oggetto in questi giorni di trasformazione, per consentire, in base alle nuove normative di sicurezza, la divisione dell’area accesso riservata alle visite da quella dei degenti dell’unità.

L’intervento ha consentito inoltre l’ottimizzazione della metratura dei locali e la sua ripulitura grazie a tinteggiature e lavori diversi di restyling, come evidenzia il dottor Stefano Gaggiano della Fisiatria saluzzese. “Tutto questo grazie all’associazione Officina delle Idee, alla disponibilità di risorse economiche messe a nostra disposizione e alla tempestività nell’agire per portare a termine gli interventi". Seimila euro, l'ammontare del finanziamento stanziato per l'operazione.

“Il grazie va alle aziende, associazioni, cittadini, enti, che hanno aderito in questi mesi alla campagna di aiuto a favore dell’ospedale di Saluzzo, evidenziando il loro attaccamento alla struttura", sottolinea il presidente Giovanni Damiano, che si è adoperato per la ripartenza dei vari reparti della struttura.

“La nostra Fisiatria – conclude Gaggiano – in tempi brevi rispetto ad altre realtà analoghe negli ospedali alle prese con gli adeguamenti richiesti, è così in grado di riprendere velocemente le attività 'sul pulito'. Nel reparto, dopo la riapertura di luglio, si stanno effettuando le visite accumulate nei mesi di chiusura e, entro la fine del mese di agosto, sarà esaurito il pregresso accumulato nei 3/4 mesi di blocco”.