Il messaggio più toccante: il grazie a Papà di Stella, Marcella e 'Bianchina'

Papà, grazie di essere stato il “nostro PAPI”, perché hai cresciuto Stella, sei stato il padre amorevole che non ha avuto, le hai insegnato l’umiltà, la correttezza e l’onestà.

Per me sei stato un padre meraviglioso, un ‘ancora che mi ha salvata nelle varie burrasche della mia vita... i tuoi insegnamenti, i tuoi rimproveri... mi risuonano in mente e fanno si che io possa andare avanti anche se con molto dolore...

Un ringraziamento speciale alla Dott.ssa di Medicina Generale Roasio Cristina, al Dott. Roberto Gobbi Medico cure Palliative, all’infermiera Marina, a tutto il personale infermieristico del territorio del Distretto ASL CN1 di Saluzzo, all ‘ infermiera Griffone Franca ed infine al personale dell’Adas di Cuneo.

Ringraziamo tutti i colleghi di lavoro che sono venuti a salutarlo e che lo ricordano come un lavoratore instancabile, onesto e solare.

Grazie PAPÀ, ti vogliamo bene

STELLA, MARCELLA e “Bianchina”

--------------------------------------------------------------------

Pubblica anche tu i messaggi che vuoi condividere con amici, parenti e lettori. Informati su https://premium.morenews.it/