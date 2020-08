Saluzzo, dal 3 settembre in vigore le nuove tariffe per l'ingresso ai musei della città

Nuove tariffe per l'ingresso ai musei della città. Il Comune di Saluzzo, in accordo con i nuovi gestori della società "Itur", ha appena approvato alcune modifiche ai prezzi dei biglietti per accedere ai siti museali. I costi dei ticket non erano mai stati cambiati dall'apertura della Castiglia, nel 2014.

I COSTI

Il nuovo tariffario sarà in vigore da giovedì 3 settembre. L'ingresso intero al Museo civico di Casa Cavassa rimane a 5 euro, mentre il ridotto passa da 2,5 euro a 3. Per le visite guidate il sabato, la domenica e i festivi si pagano 2 euro in più. Alla Castiglia, per i musei della Civiltà cavalleresca e della Memoria carceraria, il biglietto passa da 7 a 8 euro, mentre il ridotto da 3,5 a 5 euro. Il tour guidato e il giro sui camminamenti, la domenica e i festivi, costano 2 euro in più. La visita all'Antico palazzo comunale con la Torre civica e la Pinacoteca dedicata a Matteo Olivero ha un prezzo di 3 euro, 2 per il ridotto. Stesse cifre per Casa Pellico.

Sono state eliminate alcune formule cosiddette "integrate" per visite a più musei. D'ora in avanti, chi acquisterà il biglietto per Casa Cavassa o Castiglia potrà accedere all'Antico palazzo comunale o a Casa Pellico con l'aggiunta di un ridotto, cioè pagando 2 euro. Infine, con la nuova gestione viene lanciata la "Tessera MuSa" (acronimo di "Musei Saluzzo"): costa 12 euro, ridotta 8, ha validità annuale e consente l’accesso a tutti i siti museali saluzzesi. Questo nuovo tariffario è stato approvato in forma sperimentale e sarà valido fino a fine anno. I musei del Comune di Saluzzo da anni sono nel circuito «Abbonamento musei Piemonte/ Valle d'Aosta» che permette a tutti i sottoscrittori l'accesso gratuito nei siti di Saluzzo (e di altre decine nella zona e in tutta la regione).

La revisione delle tariffe si inserisce nel "nuovo corso" dei musei cittadini avviata il primo luglio con la presa in carico della gestione da parte dell'agenzia "Itur" di Mondovì. Fra le prime azioni, anche la creazione del nuovo logo e della nuova sigla che caratterizzano i siti di proprietà del Comune che va sotto il nome di "MuSa", dove la "S" è la stessa di "Visit Saluzzo" e contraddistingue tutto il materiale informativo e promozionale turistico della città e dei suoi monumenti.

GLI ORARI

Il Museo civico di Casa Cavassa fino al 31 ottobre è aperto martedì, giovedì, venerdì e sabato 10-13 e 14-18, domenica 10-13 e 14-19. Dal 1 novembre al 6 gennaio, domenica e festivi 10-13 e 14-18.

La Castiglia con i musei della Civiltà cavalleresca, della Memoria carceraria e le mostre d’arte contemporanea Igav è aperta fino al 31 ottobre lunedì, giovedì, venerdì e sabato 10-13 e 14-18, domenica 10-13 e 14-19. Dal 1 novembre al 6 gennaio, domenica e festivi 10- 13 e 14-18. Antico palazzo comunale con Torre civica e Pinacoteca Matteo Olivero fino al 31ottobre è aperto il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, la domenica 10-13 e 14-19. Dal primo novembre al 6 gennaio, domenica e festivi 10-13 e 14-18. Casa Pellico si può visitare fino al 31 ottobre la seconda e la quarta domenica de mese e i festivi dalle 14 alle 19, dal 1 novembre al 6 gennaio la seconda e la quarta domenica de mese e i festivi dalle 14 alle 18.

Per tutte le info il numero verde è 800942241 o la mail musa@itur.it Oppure è possibile rivolgersi all’Ufficio Iat 0175 46710 info@visitsaluzzo.it