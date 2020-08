Aggredita da una "gang" in pieno centro a Cuneo

Aggredita in pieno centro storico, a Cuneo, tra l’indifferenza dei passanti: il brutto episodio di cronaca risale alla tarda serata di ieri, giovedì 20 agosto, intorno alle 23.30, quando una quarantenne è stata aggredita da un gruppo di giovani in via Caraglio, traversa dell’isola pedonale di via Roma.

Secondo quanto riferito dalla vittima, che stava rientrando da sola a casa, uno dei membri della "gang" - formata da sei ragazzi di circa 20 anni di età - che l'avrebbe seguita per strada, "nascosto da bandana e occhiali da sole, ubriaco e incitato dagli amici" avrebbe tentato di derubarla "strappandole il telefono e la borsa", strattonandola e facendola cadere a terra. "I passanti, indifferenti, non sono intervenuti nonostante le grida di richiesta di aiuto e l'evidente aggressione. Sono intervenuti alcuni vicini di casa che, sentendo le grida, hanno allontanato gli aggressori e hanno chiamato la polizia". I giovani, nella fuga, avrebbero abbandonato la refurtiva sul posto, prima dell'arrivo della Polizia.

La donna - che ha riportato lievi escoriazioni e una ferita a un piede giudicata guaribile in dieci giorni, medicata in Pronto Soccorso - ha sporto denuncia; sono ora in corso le indagini condotte dalla Polizia di Cuneo, sulle tracce dell'aggressore e degli altri ragazzi coinvolti.