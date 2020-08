Scarica di sassi sul Corno Stella ferisce un alpinista

Il Soccorso Alpino è intervenuto sul Corno Stella, montagna delle Alpi Marittime (3.050 metri di altitudine), dove una cordata di alpinisti è stata coinvolta da una scarica di sassi: risulta ferito agli arti inferiori uno dei due alpinisti impegnati nella scalata.

L'uomo stava per raggiungere l'attacco della via - in corrispondenza della verticale della forcella del Corno - quando è stato colpito da un pietrone sulla gamba, all'altezza del polpaccio. Il recupero è avvenuto da parte di due tecnici del Soccorso Alpino che erano sul posto, anche loro intenti a scalare, e da un tecnico al Valasco.

Il ferito è stato recuperato, imbarellato ed elitrasportato in codice giallo all'ospedale di Cuneo.