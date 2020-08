Tamponamento sulla SP20, nei pressi di Centallo: tre i veicoli coinvolti

Un incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato poco prima delle 12 di oggi, venerdì 21 agosto, sulla Strada Provinciale 20, che collega Madonna dell'Olmo a Centallo, poco prima dell'abitato di Centallo, in località Tetto Croce.

Tre le auto coinvolte (una delle quali finita in un fossato a bordo strada) in un tamponamento, che ha avuto come esito solo ferite lievi per gli occupanti dei veicoli, soccorsi da Carabinieri, Vigili del Fuoco, personale del 118 e Polizia locale per i rilievi.