Come scegliere uno studio grafico

A partire dal secolo scorso, la grafica pubblicitaria è diventata sempre più importante in numerosi settori: ad oggi, la comunicazione visiva è indispensabile per qualsiasi bene o servizio che viene prodotto e diffuso sul mercato. Che si tratti di un packaging, di una interfaccia software, di un sito web o di una pubblicità statica, la scelta di uno studio grafico è una ricerca importante e che non può essere fatta alla leggera. Ecco perché ci siamo fatti guidare da un grafico professionista titolare di uno studio grafico a Padova, Simone Longato , grazie a cui abbiamo potuto stilare i consigli che leggete in questo post). Scopriamo dunque assieme quali sono i principali consigli per scegliere uno studio grafico ideale.

Definire la propria esigenza comunicativa

In quanto azienda o società, prima ancora di contattare uno studio grafico è utile e pratico prima di tutto definire che si vuole affidare al professionista. A seconda delle esigenze dell’azienda, infatti, si avranno differenti obiettivi di comunicazione: si può voler convincere un cliente a spendere, a permanere su un sito internet, a condividere qualcosa, a scaricare e compilare un format. Gli elementi da concretizzare e – non meno importante – il budget che si può investire sono solamente alcuni dei punti della lista da preparare. Più si è chiari delle proprie esigenze aziendali, più è semplice contattare uno studio grafico senza rimorsi da parte di entrambi.

I criteri di selezione dello studio grafico: come si fa?

La strada migliore da prendere per selezionare definitivamente uno studio di grafica è applicare tutti - o quasi - i criteri che, in fase iniziale, sono stati scelti basandosi sul progetto.

Anzitutto, è sicuramente importante valutare la creatività dello studio grafico: non è certamente facile, poiché non si tratta di un dato qualitativo che si estrapola con facilità, ed è anche abbastanza soggettivo. In questi casi, dunque, il portfolio dello studio si dimostra come l’elemento ideale poiché fornisce ai clienti tutte le info necessarie: il portfolio mostra i progetti dello studio e parla della qualità degli scatti fotografici, della scelta dei colori, dei loghi realizzati, di grafiche originali e fresche. È importante analizzare il portfolio perché esistono molti studi di grafica e non è detto che tutti – per quanto professionali – siano per forza in linea con le scelte di comunicazione aziendale.

Un secondo criterio da prendere in considerazione è invece più correlato alle potenzialità pratiche e tecniche: si parla per esempio della capacità analitica di uno studio di grafica, che è definibile richiedendo un breve studio sul progetto aziendale da svolgere. Si tratta di una sorta di “test” che dimostra la precisa comprensione delle esigenze aziendali a seguito dei primi colloqui. Qui rientrano anche le abilità dei grafici dello studio nell’usare tante tipologie di software diversi.

Un portfolio ricco di progetti simili per tipologia è sicuramente interessante, ma non si tratta di un criterio universale: per esempio, uno studio specializzato in interfacce per applicativi sicuramente avrà le conoscenze tecniche per realizzarne una anche per la vostra azienda, ma non è certo che il loro stile e la loro creatività sia in linea con la vostra visione del progetto.

Se si sta aprendo l’azienda a progetti nuovi con prospettive inedite, il consiglio è quello di osar e propendere per quegli studi di grafica che non hanno mai avuto nulla a che fare con le aziende competitors del settore.

Infine, è importante valutare anche l’aspetto finanziario, ovvero il preventivo, ma è essenziale non fermarsi mai alle cifre. In giro si trovano tanti studi con capacità mediocri e portfolio poco interessante che fanno concorrenza con prezzi molto bassi rispetto a professionisti veri e qualificati.