14esima Festa del Cinema e della Cultura a Chiusa Pesio

Il 22 agosto, nel cortile dell’ex ospedale di via Giovanni Mauro 8 a Chiusa di Pesio, andrà in scena la 14esima Festa del Cinema e della Cultura. Nella stessa giornata si festeggeranno anche altri due importanti appuntamenti: i 25 anni della rassegna “Cinema in cortile” e il ventennale dell’uscita al cinema del film: "Alberi, uomini e poesia" di Giancarlo Baudena.



Per l’occasione verranno proiettati tre cortometraggi vincitori della seconda edizione del Festival Amicorti organizzato da “Gli Amici” di Peveragno e, per l’associazione, sarà presente Ntrita Rossi. Ad andare in scena saranno “Social” di Fabrizio Cantalupo, vincitore del Premio Speciale Lorenzo Ambrosino, “La gita” di Salvatore Allocca, vincitore assoluto della seconda edizione del festival Amicorti, “Arturo e il gabbiano” di Luca Di Cecca, vincitore del premio Pevecorto.



Durante la serata, che si concluderà con la proiezione del film lungometraggio “Alberi, uomini e poesia” di Giancarlo Baudena, straordinariamente proiettato in pellicola 35mm, saranno presenti alcuni protagonisti del film e verranno consegnati premi ad artisti e collaboratori dell’associazione Cercando il Cinema.



Nella stessa sede, sabato pomeriggio, dalle 14 alle 21 e domenica 23, dalle 10 alle 13, sarà possibile visitare la Personale dell’artista valdostana Teresa Claudia Pallotta: “Terra, Acqua e Fuoco” con ingresso gratuito.