“Attraverso la Memoria”: parte da Saluzzo la 22a edizione, dedicata al suo ideatore Gigi Ferraro

In foto Gigi Ferraro, promotore 22 anni fa dell'iniziativa "Attraverso la Memoria"

L’appuntamento con "Attraverso la memoria", la marcia in ricordo dell’esodo di circa mille profughi ebrei, provenienti da tutta Europa (tra cui bambini e anziani) dal paesino francese di Saint Martin Vésubie verso le valli Cuneesi, attraverso i Colli Ciriegia e Delle Finestre per sfuggire al feroce sterminio nazifascista (9-13 settembre 1943), si svolgerà quest’anno dal 4 all’8 settembre.

L’iniziativa (22a edizione) sarà dedicata quest’anno al suo ideatore Gigi Ferraro, scomparso lo scorso anno, promotore del programma attraverso l’associazione culturale saluzzese Giorgio Biandrata di cui fu presidente.

Scriveva Ferraro nel 2006, nel libro i “Posti Diversi” (ed. Fusta): “Abbiamo preso spunto dall'appuntamento che i valdesi organizzano da oltre sessant'anni al Colle della Croce in Val Pellice, per proporre una iniziativa diversa, ma simile nelle finalità. Dureremo anche noi tanti anni? Non siamo a caccia di record; speriamo che l'iniziativa continui fino a quando saprà conservare la sua utilità e la sua spontaneità”.

La scaletta degli appuntamenti prenderà avvio a Saluzzo, venerdì 4 settembre all’Antico palazzo comunale (salita al Castello) alle 18. L’Associazione “Psychologists for Social Responsibility” US consegnerà il Riconoscimento Internazionale “Andreina Blua” for Frontline Neighbors a Carlo Rubiolo - vice direttore Caritas Saluzzo.

I posti sono limitati per le misure di sicurezza anticontagio Covid e occorre la prenotazione, scrivendo all’indirizzo email: capellaro.sandro@gmail.com o telefonando al n. 3491803306.

Seguiranno gli incontri di sabato 5 settembre a S. Martin Vesubie e a Rittana e domenica 6 settembre al Colle Ciriegia, dove alle 12 si terrà l’incontro internazionale con le rappresentanze italiane e straniere.