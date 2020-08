Il Caffè Letterario di Bra conferma il successo online su Facebook

Sui social vince anche chi condivide la cultura, è proprio il caso di dirlo: il Caffè Letterario di Bra, nella versione online, sta facendo i numeri. Dopo il successo registrato nei mesi scorsi, format che vince non si cambia: è bastato un click sul Gruppo Facebook “Bra. Di tutto, di più” nella serata di giovedì 20 agosto per ritrovarsi in un nuovo salotto virtuale. Lo scrittore braidese Pino Berrino ha presentato i suoi libri e il video ha fatto il giro del web in pochissimi minuti.

Le reazioni sono state parecchio positive: like, condivisioni, apprezzamenti e commenti, com’era successo con Paolo Paglia, Daniela Caggiano, Mauro Rivetti, già passati sugli schermi di cellulari o tablet per raccontare le rispettive esperienze artistiche.

Date un occhio in giro: tra giornali digitali, annunci in radio e post sui social, è difficile non accorgersi dell’evento in programma ogni terzo giovedì del mese, alle ore 21, sul Gruppo Facebook “Bra. Di tutto, di più”.

Grandi personaggi locali, ma anche della tv e dello spettacolo, per un’iniziativa che ci auguriamo possa tornare presto nella sua collocazione pubblica, ovvero ai tempi pre-Covid.



Fino ad allora non ci sono scuse per non parlare di libri e di cultura. Leggere è bello. Ma non è che sia solo bello, è il credo indiscutibile del Caffè Letterario, il luogo giusto (anche virtuale) per fare il pieno della bellezza e dimenticarsi di tutto il resto.