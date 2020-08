Il Comune lancia la campagna #Villanovachenontiaspetti

Il Comune di Villanova Mondovì ha lanciato la campagna di comunicazione “La Villanova che non ti aspetti”. Sugli spazi affissionali dell'intero territorio comunale campeggiano manifesti che, colorando vie e piazze, incuriosiscono cittadini e visitatori. Ciascuno ritrae una particolarità o un dettaglio di uno dei siti d'interesse villanovesi, una piccola grande ricchezza da rivelare e apprezzare ancor più in questo 'particolare' momento storico segnato dall'emergenza COVID-19.



"Vogliamo offrire – commenta Francesca Vinai, assessore con deleghe al Turismo ed alla Cultura – punti di vista insoliti per raccontare, lungo le vie villanovesi, il grande valore e la secolare storia della nostra terra. L’idea è quella di proporre una nuova chiave di lettura, che stringa il campo sull’orizzonte più vicino a noi in cerca di meraviglie 'a Km zero' da scoprire e riscoprire fra natura, arte e devozione".



Dalla carta ai social network: grazie ad una serie di post programmati sulla pagina Facebook 'Villanova Mondovì Turismo e Manifestazioni' e sul profilo Instagram @villanovamondoviofficial, verranno svelati ulteriori curiosità e dettagli sui principali luoghi d'interesse del Comune: dall'antica Chiesa di Santa Caterina alla Confraternita di Santa Croce, dalla grotta dei Dossi alla Cappella di San Bernardo, sino al Monte Calvario ed al Santuario di Santa Lucia. Una rubrica introdotta dal consueto ed accattivante “lo sapevate che...” per un breve ma intenso viaggio tra le mura domestiche che stimolerà l'esplorazione del territorio.