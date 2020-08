“Raarzabu Magic Show” chiude l'estate in terrazza di Dronero

Sarà lo stupore della magia a chiudere l’appuntamento della città di Dronero “Estate in Terrazza”, sabato 29 agosto alle ore 21,30. RaArZaBu è lo spettacolo che separa ma non divide, che finalmente riunisce quattro maghi, e partners, tra di loro e con loro il pubblico. Una sorta di riabilitazione per far sì che i maghi riprendano la loro, momentaneamente snaturata, attitudine all’illusione e il pubblico si riabiliti alla meraviglia dello spettacolo magico.

Un incontro con le dovute precauzioni tra pubblico e maghi, in cui poter assistere a un caleidoscopico varietà fatto con tutti gli ingredienti di un piatto completo: illusionismo, prestidigitazione, magia comica, ventriloquismo, clownerie, magia generale e tanto altro.

“La parola magica 'Raarzabu' sarà il tormentone della serata - spiega Giorgio Barbero, presidente di Blink Circolo Magico -: l’abbiamo inventata per l’occasione ed è l’unione di quattro amici della nostra associazione, nonché grandi rinomati artisti. Siamo felici di poterli vedere tutti insieme in uno spettacolo di varietà unico, pieno di sorprese, sicuri che anche questa volta il nostro meraviglioso pubblico resterà piacevolmente soddisfatto della nostra proposta”.

Sul palco il ventriloquo Rafael Voltan e la giraffa G, da poco apparsi alla trasmissione Tu Si Que Vales di Canale Cinque, Arturo il clown, formidabile animatore, inventore e intrattenitore che ha strappato un sorriso anche alla Principessa Stéfanie di Monaco, le grandi illusioni inspiegabili dell’abile Zapotek insieme alla compagna Denise, e le intramontabili simpatia e maestrie di Mago Bundinì, capace di coinvolgere sempre grandi e piccini in ogni angolo del mondo.

“Anche questa - continua Giorgio Barbero - sarà una serata imperdibile, in tutta sicurezza, organizzata in modo impeccabile con l’aiuto dei nostri soci, che ringrazio uno ad uno insieme al Comune di Dronero per la sua prontezza e disponibilità nell’accogliere le nostre iniziative e a stupirsi insieme al nostro grande pubblico. Oltre alla bacchetta magica, quindi, indispensabile per tutti portare la mascherina!”.

Appuntamento in terrazza o in caso di maltempo nel vicino Teatro Iris, ingresso unico 7 euro. La serata, patrocinata dall’ATL del Cuneese e in ottemperanza alle normative Covid-19 i posti disponibili sono ridotti ed è consigliato prenotare. Informazioni sul sito ​www.blinkcircolomagico.it o telefonando al numero 366 5397023.