Motori: BRC Racing Team all’assalto al TCR Europe con Mato Homola e Daniel Nagy

Forte del successo a livello mondiale nel FIA WTCR – World Touring Car Cup, con la conquista di due titoli consecutivi, il BRC Racing Team è pronto ad affrontare il primo atto del TCR Europe 2020 insieme a due giovani piloti: lo slovacco Mato Homola e l’ungherese Daniel Nagy.

Grazie all’esperienza maturata nella categoria TCR, BRC Racing Team schiera due Hyundai i30 N TCR nel primo evento del TCR Europe 2020 che si svolgerà al Paul Ricard questo fine settimana.

Mato, classe 1994, inizia la sua carriera da giovanissimo, a soli 17 anni conquistando il Central European Circuit Trophy. Dopo alcune stagioni nel FIA ETCC e un paio di gare nel WTCC, dal 2016 inizia la sua carriera con le vetture TCR. Nel 2018 partecipa al FIA WTCR, aggiudicandosi una vittoria nel tecnico circuito cittadino di Vila Real nel weekend della Race of Portugal. Il suo debutto nel TCR Europe con la Hyundai i30 N TCR risale alla scorsa stagione.

Daniel, pilota ungherese classe 1998, vanta una ricca esperienza nonostante la giovane età, e si è aggiudicato il titolo nella Hungarian Suzuki Swift Cup nel 2013 e nel 2015. Il suo debutto nelle TCR Series risale al 2015. Nel 2018 ha inoltre partecipato alla WTCR Race of Hungary, riuscendo a salire subito a podio. Per il terzo anno consecutivo, Daniel correrà con una Hyundai i30 N TCR.

Tra le partnership confermate per la stagione ci sono nomi storici come Sparco, Real Vending e Giannitti Domenico s.r.l. ma anche gradite new entry come Openjobmetis SpA, la prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa italiana. L’evento al Paul Ricard di Le Castellet in Francia inizierà venerdì mattina con le due sessioni di prove libere. Giornata piena sabato, con la sessione di qualifica e Gara 1 alle 12:50. Domenica alle 12:15 la seconda gara.

Gabriele Rizzo, Team Principal di BRC Racing Team, dichiara: “Tutta la squadra non vede l’ora di tornare a gareggiare dopo questa lunga sosta, ci siamo preparati al meglio e ci impegneremo al massimo per permettere ai nostri piloti di competere per la vittoria in ogni gara con l’obiettivo di giocarsi il titolo ed essere ai vertici anche nella classifica a squadre."

Mato Homola commenta: “Il team ha confermato nella preparazione della stagione un approccio estremamente professionale, hanno molta esperienza e mi sono sentito a casa. Mi sento preparato e il mio obiettivo per la stagione 2020 è la vittoria del titolo TCR Europe, e sono sicuro che insieme a BRC Racing Team lotteremo strenuamente per conquistarlo”.

Daniel Nagy commenta la sua imminente stagione con BRC Racing Team: “Fare parte della squadra campione del mondo è un grande onore per me. Sono orgoglioso di poter lavorare con una squadra così esperta. La preparazione alla stagione è stata ottima nonostante la pausa forzata, abbiamo svolto diversi test, per me è stata un’importante novità. Ci sentiamo pronti”.