L'AslCn2 cerca infermieri e assistenti sanitari per supporto alle attività legate all'emergenza Covid-19

E’ online il bando dell’AslCn2 la ricerca di Infermieri e Assistenti Sanitari, stante la necessità dell’Asl di integrare il personale in questa fase di nuova potenziale criticità, per assicurare i livelli essenziali di assistenza, in costanza dell’emergenza Covid-19, compreso il contenimento delle liste di attesa.



Il personale verrà impiegato in supporto alle attività di esecuzione di tamponi sul territorio, di tracciamento dei contatti, di organizzazione dell'accoglienza residenziale per soggetti Covid positivi che non abbiano possibilità di effettuare la quarantena presso il proprio domicilio, e per incrementare l’assistenza nell'area di ricovero Covid presso il Presidio “Michele e Pietro Ferrero” a Verduno, limitando la riduzione delle attività standard.



Verranno conferiti incarichi di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa per il periodo massimo di un anno, prevedendo una retribuzione oraria di 30 Euro l’ora ed eventuale possibilità di sistemazione alberghiera comprensiva di vitto e alloggio in camera singola.



La manifestazione di interesse dovrà essere espressa mediante la compilazione del modulo (scaricabile al link https://www.aslcn2.it/concorsi-avvisi/) da far pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità, in corso di validità, esclusivamente all’indirizzo aslcn2@legalmail.it.



Le domande dovranno essere presentate entro le 12.00 di lunedì 31 agosto 2020.