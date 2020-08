Tennis: Open Crea, delineati i quarti di finale maschili

Prima parte di giornata al Country Club di Cuneo dedicata agli ottavi di finale dell’Open Crea sostenuto da UBI Banca, al maschile.

Matteo Arnaldi ha superato senza affanni Lorenzo Barale, con lo score di 6-0 6-1, seguito a bordo campo da Giancarlo Palumbo. Vittoria con lo stesso punteggio per Lorenzo Bocchi contro Alessandro Ceppellini; così per Andrea Basso, testa di serie numero 2, opposto al torinese Andrea Brignacca. Nel quarto match del programma iniziale successo per Mauro De Maio contro Denis Golubev. Nella sessione delle 12 affermazioni di Mattia Bellucci, mancino tutto genio e sregolatezza, contro Stefano Reitano, per 7-5 6-4; Enrico Dalla Valle, numero 1 del seeding, che si è imposto 7-5 6-3 al lombardo Carlo Alberto Fossati; Andrea Turco ha approfittato del ritiro per un problema al gomito di Edoardo Eremin; passaggio nei quarti anche per Simone Roncalli che ha “incassato” il forfait di Rottoli.

Alle 15 saranno in campo le donne; dalle 16,30 i quarti al maschile. Arnaldi trova Bocchi; Basso trova De Maio; Dalla Valle se la vedrà con Bellucci e Turco con Roncalli.