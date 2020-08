Senso unico alternato in Strada dei Magliani ad Alba

Per lavori sui pali dell’illuminazione, da lunedì 24 a mercoledì 26 agosto, dalle ore 7.30 alle 17.30, senso unico alternato regolato da semaforo, in Strada dei Magliani (Strada Provinciale 275), all'incrocio con Strada Scaparoni, ad Alba.



Prevista la presenza di movieri nelle ore di punta ed in caso di intenso traffico con lunghe code al semaforo.