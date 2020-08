Alpinista ferito in un incidente sul Monviso: recuperato da elisoccorso e Soccorso alpino 

Intervento dell’elisoccorso del 118, questa mattina, sul Monviso, dove si è verificato un incidente a quota 3.200 metri di altitudine circa. All’attacco della parete sud, un alpinista è rimasto ferito seriamente: la dinamica e ancora in fase di accertamento.

Si apprende, però, che - una volta lanciato l’allarme, alle prime ore dell’alba - la centrale operativa di 118 e Soccorso alpino ha inviato sul posto l’eliambulanza decollata dalla base di Alessandria, la prima a rendersi operativa il mattino presto.

Da terra, come di consueto, una squadra a piedi del Soccorso alpino della stazione di Crissolo si è resa immediatamente operativa per eventuale supporto all’equipe dell’elisoccorso.

Il recupero dell’alpinista ferito è stato compiuto dal tecnico di Soccorso alpino presente sull’elicottero, insieme a medico e infermiere del 118. Imbarcata a bordo la barella, l’alpinista è stato trasferito in volo in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. I sanitari hanno classificato il trauma riportato con un codice giallo, di media gravità.