Grossa frana sulla parete Nord del Monviso: in corso le ricognizioni

Il Monviso in un'immagine di repertorio

Sembrerebbero non esserci escursionisti coinvolti, anche se la ricognizione dei soccorsi è ancora in corso: una grossa frana si è staccata nel pomeriggiodi oggi, sabato 22 agosto, sulla parete nord del Monviso, nell'area dei torrioni Sucai. Un secondo movimento franoso, di minore entità, avrebbe interessato anche la la parete sud, lungo la cosiddetta via "normale".

Allertato il Soccorso Alpino, sono intervenute squadre di Vigili del Fuoco da Saluzzo e Barge, il Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), oltre all'eliambulanza Drago da Torino.