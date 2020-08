Olio al tartufo nero, un alimento salutare e ricco di benefici per il corpo

Cos’è l’olio al tartufo nero?

L'olio al tartufo nero è un prodotto nobile e piuttosto costoso, sopratutto quando viene prodotto senza l'aggiunta di additivi chimici, completamente naturale.

Ricordiamoci che essendo il tartufo molto raro in natura, anche l’ olio al tartufo nero sarà altrettanto difficile da trovare sul mercato; sono molti i commercianti disonesti che pur di guadagnare sono disposti ad ingannare la propria clientela creando prodotti dall’aroma molto simile.

Un prodotto autentico può contenere una piccola percentuale di pezzi di tartufo o può esserne letteralmente pieno; comunque sia la quantità dei funghi nella composizione è trascurabile.

Assaggiando per la prima volta l’olio al tartufo nero, sicuramente non riuscirete a riconoscere il classico aroma forte del tartufo.

L’olio infatti è molto più apprezzato per via dei benefici che apporta a tutto il nostro corpo; dal sistema circolatorio fino a quello celebrale, l’olio al tartufo nero è un vero e proprio toccasana.

Benefici per il sistema cardiocircolatorio

L'olio al tartufo viene solitamente ottenuto utilizzando oli sani per il cuore, come l'olio d'oliva per creare la base.

L’olio di oliva non solo protegge la nostra saluta, ma anche quella del tartufo durante la sua fase di crescita e sviluppo.

L'olio di tartufo è ricco di polifenoli, composti naturali con proprietà antiossidanti che possono prevenire lo stress ossidativo e danneggiare le cellule.

I polifenoli possono anche aiutare a ridurre le infiammazioni, che si pensa possano essere collegate ad un lungo elenco di condizioni croniche, inclusa la malattia coronarica.

Gli studi dimostrano anche che questi polifenoli possono ridurre efficacemente i livelli di colesterolo e trigliceridi e abbassare la pressione sanguigna. Inutile sottolineare che sono proprio questi elementi dannosi a causa la maggior parte delle patologie cardiache. Uno studio pubblicato sulla rivista BMC Medicine ha persino scoperto che una maggiore assunzione di olio di tartufo nero è associata a un ridotto rischio di malattie cardiache.

Se prodotto con veri residui di tartufo, l’ olio di tartufo può addirittura vantare alcuni vantaggi aggiuntivi rispetto all'olio d'oliva quando si tratta di combattere le cellule tumorali.

Anche studi provenienti da molti paesi asiatici, come la Cina, dimostrano che i tartufi si combinano con potenti antiossidanti e che possono prevenire la formazione del cancro dei radicali liberi nel corpo.

Come se ciò non bastasse, negli ultimi anni sono aumentate le prove che rafforzano il legame tra dieta e salute del cervello.

È stato dimostrato che un corretto bilanciamento degli alimenti assunti nel corso della vita, contribuisce a ridurre il rischio di sviluppo di malattie celebrali, come l'Alzheimer.

L’olio al tartufo nero aiuta veramente a perdere peso?

Se volete perdere qualche chilo in più, potete cominciare sostituendo gli oli industriali, altamente nocivi, con quello di tartufo nero.

Uno studio sull'uomo pubblicato sull'European Journal of Clinical Nutrition ha seguito 187 adulti per un periodo di tre anni e ha scoperto che una dieta ricca di olio al tartufo, era associata a una notevole riduzione del peso corporeo.

I grassi alimentari presenti in questo olio richiedono molto tempo per essere digeriti e possono rallentare lo svuotamento dello stomaco, il che porta a un aumento della sazietà e alla diminuzione della fame.

Inoltre, il grasso può anche ridurre il livello di grelina, l'ormone responsabile della stimolazione della fame, aiutando ad eliminare le voglie e promuovendo la perdita di peso.

Questo ovviamente non significa che basti solamente l’assunzione dell’olio al tartufo nero per perdere peso, il tutto deve essere accompagnato anche da una vita sana, priva di eccessi ed abusi di ogni genere.