A Dogliani l'inaugurazione della nuova autopompa per il Distaccamento Vigili del Fuoco Volontari

Nella storia del paese di Dogliani non sono molti gli intellettuali che si siano spesi per il bene pubblico con l’intensità e lo slancio che ebbe Luigi Einaudi. Professore universitario ed economista di scuola liberale, intellettuale di fama mondiale, più volte ministro e poi Presidente della Repubblica italiana, Einaudi rimase sempre molto legato alla sua terra d’origine e non mancò mai di tornarci per trascorrere momenti di svago e riposo con la famiglia e per seguire personalmente la vendemmia.

"Sogno tutta l’Italia come Dogliani", soleva ripetere, rimarcando il vivo il legame con la propria terra d’origine, legame che viene sottolineato anche dal suo interessamento personale a supporto del restauro della cupola della Parrocchiale dei SS. Quirico e Paolo e per l’assegnazione nel 1951 di una moderna autopompa che il Ministero degli Interni aveva destinato proprio al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Dogliani.

Il mezzo venne inaugurato dal Presidente e la vicenda venne riportata in un articolo della rivista Epoca di quell’anno a firma di Nando Sampietro. Il giornalista narra, con una punta di ironia, l’arrivo del Presidente Einaudi e di Donna Ida al seggio comunale per le votazioni amministrative del 1951 e la concitazione causata dagli introvabili certificati elettorali. Dopo aver votato, il Presidente venne invitato dai Pompieri sulla piazza principale a inaugurare l’autopompa “tutta rossa e lucente, da lui regalata ai pompieri di Dogliani” tra gli applausi e le strette di mano della gente. Donna Ida invitò il marito a guardare il getto d’acqua che “a mo’ d’inaugurazione si era alzato argenteo nel gran sole”.

Una fotografia, conservata presso il Museo Storico Archeologico di Dogliani e nell’archivio personale della famiglia Demaria, testimonia la cerimonia di inaugurazione alla presenza del Presidente e dell’allora responsabile del distaccamento di Dogliani Cesare “Nino” Demaria e dei pompieri Masino Gazzera e Giuseppe “Pinutin” Franco.

A quasi 70 anni dall’assegnazione del primo mezzo al distaccamento dei VVF Volontari di Dogliani da parte del Presidente Luigi Einaudi, la San Giacomo Charitable Foundation, in memoria di Paola Einaudi, conferma il suo impegno per la comunità doglianese attraverso l’importante donazione di una nuova autopompa destinata al locale distaccamento tramite l’associazione Pompieri in Langa a beneficio di tutta la collettività. In occasione della cerimonia di consegna del mezzo, oltre a scoprire le caratteristiche di utilizzo della nuova autopompa, sarà possibile eccezionalmente vedere esposto lo storico mezzo originale (conservato oggi presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo).

La cerimonia di consegna e l’inaugurazione si svolgeranno sabato 29 agosto a partire dalle ore 18 in piazza San Paolo con il seguente programma:

- ore 18.00: Santa Messa presso la chiesa parrocchiale dei SS Quirico e Paolo;

- ore 18.45: Benedizione della nuova autopompa e consegna del mezzo ai rappresentanti del Distaccamento VVF Volontari di Dogliani;

- Saluto del Sindaco Ugo Arnulfo;

- Intervento dei rappresentanti della famiglia dell’ing. Roberto Einaudi per la San Giacomo Charitable Foundation;

- Intervento delle autorità del Comando Provinciale dei VVF;

- Intervento e ringraziamenti dei rappresentanti del Distaccamento VVF Volontari - Associazione Pompieri in Langa.