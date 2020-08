“Home Song Contest”: Mondovì alla scoperta dei talenti della musica

Il Circolo delle Idee e il Progetto RadioCafé sono promotori per l’estate 2020 dell’iniziativa “Home Song Contest”, challenge musicale aperto a tutti i ragazzi tra i 15 e i 35 anni residenti, domiciliati, lavoratori o frequentanti Istituti Scolastici in provincia di Cuneo. Un’iniziativa rivolta ai giovani della città, con l’obbiettivo di coinvolgerli e rinnovare la voglia di musica anche in un’estate “a corto” di concerti.

Home Song Contest – Prima fase

“Home Song Contest” si articolerà in due fasi: la prima sarà on line e i partecipanti dovranno inviare, entro e non oltre il 13 settembre 2020, all’indirizzo e-mail cucinemusicali.prove@gmail.com il video di un proprio brano musicale (cover o pezzo inedito, su base oppure con composizioni proprie, solo musica oppure solo voce) della durata minima di 2 minuti e massima di 3 minuti che verrà caricato su una pagina Youtube appositamente dedicata al contest. Insieme al video del brano musicale i giovani artisti dovranno inviare un breve video di presentazione di massimo 30 secondi in cui rispondere alle seguenti domande:

1) Nome d’arte?

2) Perché sei/siete qui?

3) Perché fai/fate musica?

Home Song Contest – Dal vivo

La seconda fase del contest prevederà l’esibizione “dal vivo” dei 10 partecipanti che avranno superato la prima fase di selezione on line. Questa fase, salvo differenti indicazioni e nel rispetto delle normative vigenti di contrasto alla diffusione del Covid-19, avrà luogo nell’ autunno 2020. I brani e le presentazioni degli artisti partecipanti al contest saranno oggetto di una trasmissione radiofonica di “Radio Cafè”.

A decretare i primi 10 brani che accederanno alla seconda fase (con esibizione dal vivo) sarà il punteggio ottenuto dal voto di un’apposita giuria di qualità composta da esperti del settore (musicisti professionisti, insegnanti di musica, esperti del settore in collaborazione con il progetto “Cool Tour Lab”) unito al numero di visualizzazioni ottenute dal video sulla piattaforma di Youtube. Durante la seconda fase, il vincitore finale del contest sarà esclusivamente decretato da una giuria di qualità.

Per tutte le informazioni e il regolamento consultare la pagina facebook del Circolo delle Idee, dell’Informagiovani Mondovì e delle sale prova Cucine Musicali.



GLI ORGANIZZATORI

Circolo delle Idee

Il Circolo delle Idee rappresenta una realtà molto viva nel tessuto sociale monregalese, promotore di importanti iniziative in ambito aggregativo, civico, sociale e culturale (ultime in ordine di tempo la raccolta fondi per gli Ospedali di Mondovì e Ceva e il concorso letterario “Quarantena di ricordi”).

Progetto “RadioCafè”

Il progetto “RadioCafè”, promosso dall’ Unione Montana Valli Mongia-Cevetta-Langa Cebana-Alta Valle Bormida, in collaborazione con il CSSM, il Comune di Mondovì, l’ASL CN 1 e l’Informatica System, finanziato dalla Fondazione CRC e gestito dalla Cooperativa Animazione Valdocco e la Cooperativa Caracol insieme ad alcuni Istituti Scolastici e Professionali del Territorio cebano e monregalese, il Comune di Lisio, Yepp Italia, la Parrocchia S.S. Pietro e Paolo e la Pastorale Giovanile della Diocesi di Mondovì ha portato alla creazione di una web radio curata e gestita da un gruppo di giovani del territorio cebano e monregalese, che ha al suo attivo tre puntate radiofoniche caricate sulla piattaforma di web radio dell’Associazione di promozione sociale RADIOOHM.