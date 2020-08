Valle Bormida, sospesa la Festa del Moco

La Festa del Moco delle valli della Bormida, in programma per Sabato 22 e Domenica 23 Agosto, a Cengio Rocchetta ( Borgo della Zucca) è stata sospesa in segno di lutto e di rispetto per la morte improvvisa di Don Guido Zagheni, parroco di Cengio.



La Comunità, è unita nel dolore per la scomparsa di Don Guido che è stato per Rocchetta non solo “ il parroco ”, ma un grande sincero amico.



Pertanto il Cine per la Terra di Sabato 22 e gli eventi di Domenica 23 ( Battitura del Moco, Dante senza leggio, Farinata e Frittelle) sono rinviati a data da stabilire.