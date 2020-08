A Cortemilia due candidati insieme per il futuro del paese

“Insieme per Cortemilia”: potrebbe essere lo slogan che accomuna i candidati alla carica di Sindaco che stamane hanno presentato le proprie squadre candidandosi all'amministrazione del futuro di Cortemilia.

"Quella che stiamo vivendo è una situazione molto particolare, che vede gli elettori chiamati alle urne il 20 e 21 settembre in un contesto caratterizzato da oggettive difficoltà per molte persone nel recarsi alle urne per il timore di contagio da Covid 19 e soprattutto un corpo elettorale composto dal 20% di cittadini residenti all’estero (AIRE), che non hanno mai partecipato al voto, ma che concorrono al quorum minino del 50% +1 votanti per la validità dell’elezione in caso di presentazione di un’unica lista", affermano in una nota congiunta Roberto Bodrito e Fiorenzo Crema.

"L’analisi dei numeri ha evidenziato il concreto rischio, per tutte queste motivazioni, di non riuscire a raggiungere il quorum necessario per la validità delle elezioni e il conseguente commissariamento del Comune. Abbiamo lavorato insieme negli ultimi 10 anni e abbiamo costruito insieme una grande squadra che ha consentito di formalizzare due liste, nella massima collaborazione e trasparenza, condividendo il programma amministrativo che espone i nostri intendimenti per lo sviluppo economico e sociale di Cortemilia", affermano i due candidati alla carica di sindaco.